Курс валют на 17 січня: долар та євро подешевшали

У середу, 17 січня, на готівковому ринку курс долара знизився на 10 копійок у купівлі та на 6 копійок у продажу. Євро подешевшало на 30 копійок у купівлі та на 18 копійок у продажу.

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Валютний ринок

В обмінниках долар втратив 14 копійок у купівлі та 10 копійок у продажу. Курс євро у покупці та у продажу знизився на 17 копійок.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 38,00−38,69 грн. Євро купують за 41,60 грн, а продають за 42,42 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,43−38,60, євро — 42,00−42,23 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 37,91−37,95 грн/$. Торги євро проходять на рівні 41,21−41,24 грн/євро.

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