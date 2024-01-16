За січень-грудень 2023 року загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету становить 3034,2 млрд грн. У грудні 2023 року видатки становили 401,4 млрд грн. Про це свідчать дані місячної звітності Державної казначейської служби України від 15 січня 2024 року, повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
Видатки загального фонду держбюджету у грудні 2023 року становили понад 400 мільярдів
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У структурі видатків найбільше спрямовано:
1223,2 млрд грн (у грудні - 141,1 млрд грн) — на оплату праці з нарахуваннями або 40,3% від загального обсягу видатків, витрачених за січень-грудень 2023 року. Зокрема, на грошове утримання військовослужбовців спрямовано 943,8 млрд грн (у грудні - 107,8 млрд грн).
762,7 млрд грн (у грудні - 124,8 млрд грн) — на оплату використання товарів і послуг або 25,1% від загального обсягу видатків. У тому числі:
- 516,8 млрд грн — для підтримки Збройних Сил України. Це придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування;
- 139,4 млрд грн — перераховано Національною службою здоров’я України на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення.
527,8 млрд грн (у грудні - 54,4 млрд грн) — на соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій) або 17,4% від загального обсягу видатків. У тому числі:
- 271,9 млрд грн — трансферт Пенсійному фонду для фінансового забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій;
- 173,9 млрд грн — для виплати Міністерством соціальної політики на соціальний захист дітей та сімей, захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини, для підтримки малозабезпечених сімей.
247,6 млрд грн (у грудні - 22,6 млрд грн) — на обслуговування державного боргу або 8,2% від загального обсягу.
148,6 млрд грн (у грудні - 13 млрд грн) — на трансферти місцевим бюджетам або 4,9% від загального обсягу.
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