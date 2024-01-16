Видатки загального фонду держбюджету у грудні 2023 року становили понад 400 мільярдів

За січень-грудень 2023 року загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету становить 3034,2 млрд грн. У грудні 2023 року видатки становили 401,4 млрд грн. Про це свідчать дані місячної звітності Державної казначейської служби України від 15 січня 2024 року, повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

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У структурі видатків найбільше спрямовано:

1223,2 млрд грн (у грудні - 141,1 млрд грн) — на оплату праці з нарахуваннями або 40,3% від загального обсягу видатків, витрачених за січень-грудень 2023 року. Зокрема, на грошове утримання військовослужбовців спрямовано 943,8 млрд грн (у грудні - 107,8 млрд грн).

762,7 млрд грн (у грудні - 124,8 млрд грн) — на оплату використання товарів і послуг або 25,1% від загального обсягу видатків. У тому числі:

516,8 млрд грн — для підтримки Збройних Сил України. Це придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування;

139,4 млрд грн — перераховано Національною службою здоров’я України на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення.

527,8 млрд грн (у грудні - 54,4 млрд грн) — на соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій) або 17,4% від загального обсягу видатків. У тому числі:

271,9 млрд грн — трансферт Пенсійному фонду для фінансового забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій;

173,9 млрд грн — для виплати Міністерством соціальної політики на соціальний захист дітей та сімей, захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини, для підтримки малозабезпечених сімей.

247,6 млрд грн (у грудні - 22,6 млрд грн) — на обслуговування державного боргу або 8,2% від загального обсягу.

148,6 млрд грн (у грудні - 13 млрд грн) — на трансферти місцевим бюджетам або 4,9% від загального обсягу.