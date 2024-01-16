До закриття міжбанку курс долара зріс на 2 копійки у купівлі та не змінився у продажу. Євро зросло на 14 копійок у купівлі та на 18 копійок у продажу.
16 січня 2024, 17:32
Курс валют на вечір 16 січня: євро на міжбанку суттєво впало
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Відкриття 16 січня
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Закриття 16 січня
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Зміни
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37,89/37,95
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37,91/37,95
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2/0
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41,37/41,43
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41,23/41,25
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14/18
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 38,10−38,75 грн. Євро купують за 41,90 грн, а продають за 42,60 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,57−38,70, євро — 42,17−42,40 грн.
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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1
Плавный нисходящий тренд по курсу$ обратно к 38.
К Февралю все возможно.