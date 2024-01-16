Курс валют на вечір 16 січня: євро на міжбанку суттєво впало

До закриття міжбанку курс долара зріс на 2 копійки у купівлі та не змінився у продажу. Євро зросло на 14 копійок у купівлі та на 18 копійок у продажу.

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Валюта Відкриття 16 січня Закриття 16 січня Зміни долар 37,89/37,95 37,91/37,95 2 /0 євро 41,37/41,43 41,23/41,25 14/18

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 38,10−38,75 грн. Євро купують за 41,90 грн, а продають за 42,60 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,57−38,70, євро — 42,17−42,40 грн.

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