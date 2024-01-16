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16 січня 2024, 18:22

З 2025 року неправильно зареєстровані земельні ділянки визнають безгоспними — Мінагрополітики

В Україні після 1 січня 2025 року всі невитребувані земельні ділянки буде визнано безгоспними, їх передадуть до комунальної власності територіальної громади, на території якої вони розташовані. Про це повідомив заступник міністра аграрної політики з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Денис Башлик.

В Україні після 1 січня 2025 року всі невитребувані земельні ділянки буде визнано безгоспними, їх передадуть до комунальної власності територіальної громади, на території якої вони розташовані.
Фото: pixabay.com

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Заступник міністра порадив усім, хто має сертифікати на земельну частку (пай), не замінені на виписку з Реєстру майнових прав на право власності на земділянку, терміново оформити право власності.

«У разі якщо до 1 січня 2025 року власник невитребуваної земельної частки (паю) або його спадкоємець не оформив право власності на земельну ділянку, вони вважаються такими, що відмовилися від отримання земельної ділянки», — пояснив Башлик.

За його словами, такі норми містить ч. 4 і 5 ст. 13 закону «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)».

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
+15
Kharakternyk
Kharakternyk
16 січня 2024, 19:02
#
В селах люди в основному вже похилого віку та й не сильно підковані юридично, тому в чергове багатьох прокинуть.
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0
TAN72
TAN72
16 січня 2024, 19:08
#
Во время боевых действий и военного положения людей раздевают до трусов.Конституция и законы просто профанация на бумаге.
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