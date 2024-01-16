Маск хоче вдвічі збільшити частку в Tesla

Ілон Маск заявив, що йому незручно брати участь у розвитку штучного інтелекту та робототехніки в компанії Tesla, якщо він не збільшить свою частку у виробнику електромобілів майже вдвічі.

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Що відомо

Маск, який вважається найбагатшою людиною у світі за версією Forbes, повідомив у своєму пості на медіаплатформі X, що хотів би отримати близько 25% голосуючого контролю над Tesla.

Він додав, що цей крок, який майже вдвічі збільшить його нинішні пакети акцій компанії, дозволить йому бути впливовим, але не настільки, щоб його не можна було скасувати. Маск зазначив, що, якщо його частка не збільшиться, він воліє створювати продукти поза Tesla.

Технологічний магнат давно підтримує розробку компанією Tesla програмного забезпечення повного самонавчання та прототипів людиноподібних роботів, хоча більшість доходів компанії, як і раніше, припадає на автомобільні операції.

Нині Маск володіє приблизно 13% акцій компанії після того, як у 2022 році він продав частину своєї частки, щоб допомогти профінансувати поглинання Twitter, який пізніше був перейменований на X.