З початку повномасштабної війни інтерес українців до ОВДП зріс у два рази

Зацікавленість громадян та представників бізнесу до інвестування в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну помітно зросла. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

►Читайте телеграмм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

Зокрема, обсяг вкладень юридичних осіб збільшився протягом цього періоду у понад 1,7 раза — до 139 млрд грн. А фізичних осіб — у понад 2 рази — до 53,3 млрд грн.

Водночас з моменту запуску 3 жовтня 2022 року можливості купівлі військових облігацій у «Дії» придбали через цей застосунок паперів уже на понад 2,8 млрд грн.

Причини зростання інтересу до ОВДП

Одна з основних причин зростання — це привабливість таких інвестицій, адже дохідність ОВДП значно перевищує офіційний рівень інфляції. Наприклад, за результатами грудня 2023 року реальна середньозважена дохідність облігацій у гривні (за мінусом офіційної інфляції) становила 12,1% у річному вимірі.

В цілому з початку воєнного стану вдалося залучити на фінансування державного бюджету шляхом випуску ОВДП майже 1 232,9 млрд грн в еквіваленті. З яких протягом 2023 року було залучено 552,6 млрд грн в еквіваленті, у тому числі 388,5 млрд грн, $3,7 млрд, 735,8 млн євро.

Водночас обсяг погашень ОВДП протягом 2023 року склав 369,8 млрд грн в еквіваленті, в тому числі 225,1 млрд грн, $3,3 млрд та 582,2 млн євро.

Таким чином, за підсумками 2023 року чисте залучення коштів склало: 163,4 млрд грн, $370,4 млн та 153,6 млн євро.

Рівень рефінансування (rollover) внутрішнього боргу склав 150%. При цьому 172,6%- для ОВДП у гривні, 111,2%- для ОВДП у доларах США та 126,4%- для ОВДП у євро.

Тримачі ОВДП

Загалом у структурі тримачів ОВДП найбільшу частку продовжує тримати НБУ (43,5%) та банківський сектор (41,5%). Далі йдуть — юридичні особи (8,8%), фізичні особи (3,4%), нерезиденти (2,7%) та територіальні громади (0,1%).