Мінімальна зарплата в Україні та світі: де можна прожити на цю суму

Аналітики Picodi Україна перевірили, як змінився розмір мінімальної заробітної плати в 67 країнах, вивчили зміни цін на продукти та дізналися, як виглядає співвідношення вартості невибагливого продуктового кошика до мінімальної оплати праці.

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З січня 2023 року в більшості розглянутих в дослідженні країн (58 із 67) мінімальна заробітна плата змінилася.

Несуттєво підвищилась зарплата в Франції (3,4%), Німеччині (2,8%) та Таїланді (2,4%). А в таких країнах як Іспанія, Малайзія та В'єтнам уряд заморозив розмір мінімальної зарплати або ще не ухвалив рішення про її підвищення.

Найвище зростання мінімальної зарплати

Найвище зростання мінімальної оплати праці ми зафіксували в Аргентині (138%) і Туреччині (100%), хоч це і викликано високою інфляцією в згаданих вище країнах.

Україна в цьому рейтингу посіла 40-е місце: «чиста» мінімальна зарплата з 1 січня 2024 р. дорівнюватиме 5 715,5 гривні, що на 6% більше, ніж на початку 2023 року (5 393,5 ₴).

На скільки подорожчали основні продукти

Для цього дослідження був створений умовний продуктовий кошик, до якого увійшли: хліб, молоко, яйця, рис, сир, м’ясо, овочі та фрукти.

«Це досить скромний перелік, але вищезгадані продукти задовольняють мінімальну потребу дорослої людини в поживних речовинах», — йдеться в повідомленні.

Молоко (10 літрів) — 379 грн;

Хліб (10 буханок) — 241 грн;

Рис (1,5 кг) — 88 грн;

Яйця (20 шт.) — 120 грн;

Сир (1 кг) — 300 грн;

М’ясо (6 кг) — 1 139 грн;

Фрукти (6 кг) — 291 грн;

Овочі (8 кг) — 260 грн.

Загальна вартість такого мізерного продуктового кошика на початку 2024 року складає 2 818 грн (на 21,9% більше, ніж рік тому). Ця сума становить 49,3% від мінімальної зарплати після сплати податків. Минулого року це співвідношення дорівнювало 42,8%. Виходить, що зростання цін в Україні випередило зростання мінімальної зарплати.

У якій країні ви (не) проживете на мінімальну зарплату

У кожної людини свої харчові звички, які залежать не тільки від країни проживання, але теж від сімейних традицій. Але незважаючи на це аналітики вирішили порівняти вартість однакових продуктів у різних країнах світу та перевірити, який відсоток від офіційного мінімального доходу піде на їх оплату.

Найкомфортніше співвідношення цін базових продуктів до мінімальної заробітної плати ми відзначили у Великій Британії, Ірландії, Голландії, Австралії, Люксембурзі та Новій Зеландії. В цих країнах на продукти з нашого набору можна витратити менше ⅒ місцевої «мінімалки».

Україна (значно) поступається перерахованим вище країнам: у нас ціна кошика базових продуктів становить 49,3% від мінімальної зарплати (58-е місце з 67 країн). В рейтингу нижче знаходяться такі країни, як Казахстан, Узбекистан і Вірменія.

Але в деяких країнах навіть за такий скромний набір продуктів доведеться заплатити більш ніж половину мінімальної зарплати. До них належать Казахстан (54%), Індія (58,5%), В'єтнам (65,6%) і Вірменія (78,7%). А, наприклад, в Нігерії мінімальної зарплати не вистачає навіть для забезпечення базових потреб харчування.

Методологія та джерела даних

В цьому дослідженні аналітики порівнювали ставки мінімальної оплати праці з січня 2024 року зі ставками в січні 2023 року. Показники були взяті з офіційних сторінок урядів та відповідних міністерств і вони актуальні на 8 січня 2024.

В дослідженні не враховували країни, в яких розмір заробітної плати визначається профспілками, а також в яких немає встановленої законом мінімальної зарплати (наприклад, Італія, Сінгапур, Швейцарія та країни Північної Європи).

Для країн, де мінімальна заробітна плата залежить від регіону (В'єтнам, Канада, США, Таїланд, Філіппіни), використали середнє арифметичне. Сума після сплати податків була отримана за допомогою місцевих податкових калькуляторів. Згаданий в дослідженні набір продуктів є умовним, створеним виключно для статистичних цілей.

Зазначена кількість була розрахована на підставі рекомендацій деяких міністерств охорони здоров’я щодо мінімальних норм споживання продуктів харчування.

Вартість продуктів, використана в цьому дослідженні, взята з сайту numbeo.com, де ціни на різні товари та послуги збираються сотнями тисяч користувачів з усього світу.

Для конвертації валют було використано середній курс Google Finance за четвертий квартал 2023 року.