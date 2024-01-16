НКЦПФР призупинила обіг акцій «Укррічфлоту»

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку зупинила обіг акцій ПрАТ «Судохідна компанія «Укррічфлот». Відповідне рішення регулятор ухвалив 12 січня. Про це повідомляється на сайті комісії.

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Водночас текст самого рішення і причина його ухвалення наразі відсутні.

«Укррічфлот» — одна із найстаріших компаній на українському фондовому ринку, оскільки компанія однією з перших була виведена на приватизацію. Її акції досить активно оберталися на ринку у перші роки після продажу державою.

Компанія включала п’ять портів — Дніпровський, Запорізький, Нікопольський, Херсонський та Миколаївський. Флот компанії налічував близько 100 суден.

Найбільшими акціонерами «Укррічфлоту» зазначено венчурний фонд «П'ятий» під управлінням КУА «Сварог Ессет Менеджмент» — 66,1032%, Culata Limited (Кіпр) — 9,7758%, ТОВ «Авалайн» — 9,1666% і «Олтіноро Інвестментс Лімітед» — 5,5%. Згідно з держреєстром, кінцевий бенефіціар — Леонід Пивоваров зі Швейцарії.

Виторг компанії у 2022 році впав майже в 3,8 раза — до 299,79 млн грн, тоді як чистий збиток зріс майже в 4,8 раза, до 193,97 млн грн.