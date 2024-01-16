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16 січня 2024, 15:33

Україна та Британія запустили технологічний міст для ІТ-сектору

Україна та Велика Британія офіційно запустили технологічний міст UK-Ukraine TechBridge, що сприятиме розвитку українського ІТ-сектору. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Україна та Велика Британія офіційно запустили технологічний міст UK-Ukraine TechBridge, що сприятиме розвитку українського ІТ-сектору.
Фото: pixabay.com

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За його словами, тепер українські ІТ-компанії та стартапи матимуть ще більше можливостей для розвитку, зокрема, легше залучатимуть додаткове фінансування від британських інвесторів та отримуватимуть гранти.

«Проєкт дасть змогу українському бізнесу ефективніше співпрацювати з британськими колегами та партнерами. Ми вже зарекомендували себе як одна з найстійкіших технологічних екосистем у світі. Тож готові експортувати й шерити цей досвід далі», — заявив Федоров.

Він наголосив, що проєкт UK-Ukraine TechBridge вигідний для обох країн, адже сприятиме розробці потужних спільних продуктів та послуг.

«Важлива частина цієї ініціативи — рескілінг- та апскілінг-програми для українських ІТ-спеціалістів. Про свій досвід та експертизу розкажуть представники топових світових компаній — Cisco, Salesforce, Oracle. Тож після участі в цих програмах українські розробники підсилять українську ІТ-індустрію», — додав міністр.

Федоров також подякував британцям та уряду Сполученого Королівства за підтримку технологічного майбутнього України.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Riojas
Riojas
16 січня 2024, 16:34
#
В командировку съездить можно? рескилинг и апскилинг *****
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