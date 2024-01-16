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16 січня 2024, 14:52

Vodafone підписав з Microsoft 10-річну угоду і вкладе в ШІ $1,5 млрд

Британський оператор мобільного зв'язку Vodafone Group Plc підписав угоду про стратегічне партнерство із американською Microsoft Corp. терміном 10 років. Про це йдеться у пресрелізі Vodafone.

Британський оператор мобільного зв'язку Vodafone Group Plc підписав угоду про стратегічне партнерство із американською Microsoft Corp. терміном 10 років.
Фото:depositphotos

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Інвестиції у хмарні технології

Компанія протягом 10 років інвестує $1,5 млрд у «хмарні» технології та орієнтовані на клієнтів послуги штучного інтелекту, розроблені спільно з Microsoft. При цьому американська компанія використовуватиме послуги фіксованого та мобільного зв'язку Vodafone.

Також Microsoft має намір інвестувати в платформу Vodafone для підключення Інтернету речей (IoT), яка до квітня 2024 року стане окремим бізнесом. Нова компанія розраховує на залучення нових партнерів і клієнтів, а також на розширення платформи для підключення більшої кількості пристроїв, транспортних засобів та обладнання, йдеться у повідомленні.

Як відреагували акції

Котирування акцій Vodafone зростають на 0,4% на початку торгів у вівторок. Ринкова вартість компанії за останній рік упала майже на 27%, тоді як фондовий індекс FTSE 100 втратив 3,8%.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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mphet26
mphet26
16 січня 2024, 16:25
#
Nokia, Skype в своё время тоже подписали угоду на 7 млрд.
Microsoft это стрёмный инвестор.
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