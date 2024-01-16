Курс валют на 16 січня: долар на готівковому ринку подешевшав на 10 копійок

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Валютний ринок

В обмінниках долар втратив 10 копійок у купівлі та 8 копійок у продажу. Курс євро у покупці знизився на 17 копійок, а у продажу на 6 копійок.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 38,10−38,80 грн. Євро купують за 41,85 грн, а продають за 42,65 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,65−38,76, євро — 42,27−42,54 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 37,89−37,95 грн/$. Торги євро проходять на рівні 41,37−41,43 грн/євро.

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