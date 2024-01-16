Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1110 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 372 090 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
16 січня 2024, 8:10
Втрати ворога за 15 січня: 1110 російських окупантів, 24 танки та 2 літаки
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Втрати ворога
- особового складу — близько 372090 (+1110) осіб,
- танків — 6113 (+24) од,
- бойових броньованих машин — 11358 (+36) од,
- артилерійських систем — 8801 (+30) од,
- РСЗВ — 961 (+3) од,
- засоби ППО — 653 (+3) од,
- літаків — 331 (+2) од,
- гелікоптерів — 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 6877 (+12),
- крилаті ракети — 1816 (+1),
- кораблі /катери — 23 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 11731 (+33) од,
- спеціальна техніка — 1365 (+9)
Джерело: Мінфін
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