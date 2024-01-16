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16 січня 2024, 11:37

Іноземці продали китайські акції на $1,1 млрд за два тижні 2024 року

Глобальні фонди за перші два тижні 2024 продали китайські акції на 7,9 млрд юанів ($1,1 млрд) після великих покупок в останній тиждень 2023 року, пише Bloomberg з посиланням на власні дані.

Глобальні фонди за перші два тижні 2024 продали китайські акції на 7,9 млрд юанів ($1,1 млрд) після великих покупок в останній тиждень 2023 року, пише Bloomberg з посиланням на власні дані.►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниПоганий початокЦе найгірший початок року для китайських акцій з 2019 року, вони торгуються поблизу найнижчого рівня майже за п'ять років, пише Bloomberg.
Фото:depositphotos

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Поганий початок

Це найгірший початок року для китайських акцій з 2019 року, вони торгуються поблизу найнижчого рівня майже за п'ять років, пише Bloomberg.

Покупки акцій у материковому Китаї за 2023 рік виявилися найменшими за всю історію, а січень став шостим місяцем відтоку капіталу з Китаю поспіль, зазначає агентство.

Продаж китайських акцій закордонні інвестори відновили на тлі посилення песимізму з приводу млявого відновлення економіки КНР, пише Bloomberg.

Читайте: Іноземні інвестори продовжують виходити з китайських акцій: це триває вже 4 місяці

Настрій залишався похмурим, оскільки дефляційний тиск у Китаї зберігається, тоді як політична підтримка інвесторів не задовольнила, зазначає агентство.

Іноземні вкладення у китайські акції

З початку 2023 року чисті іноземні вкладення в китайські акції спочатку зростали, але потім впали майже на 90%, з 235 млрд юанів ($33 млрд) на піку в серпні до всього 30,7 млрд ($4,35 млрд) на кінець грудня.

Відтоку коштів інвесторів сприяли зростаючі сумніви в готовності Пекіна вживати серйозних заходів для стимулювання економічного зростання, що слабшає. Продавати свої активи міжнародні інвестори почали після того, як забудовник Country Garden пропустив виплати облігацій, що продемонструвало серйозність кризи ліквідності в китайському секторі нерухомості.

Читайте також: Фонди з активами на $4,3 трлн, песимістично налаштовані на інвестування в Китай — Reuters

Інвестори не бачать потенціалу зростання китайських акцій, зазначала головний економіст Natixis по Азіатсько-Тихоокеанському регіоні Алісія Гарсіа-Ерреро.

За її словами, їхньому відходу також сприяв викуп акцій китайськими компаніями: останні перебувають під тиском влади Китаю, яка вимагає підтримати оцінки, що падають, писала FT.

Крім того, аналітики звертали увагу на те, що позитивні, на перший погляд, дані щодо економічної активності в Китаї насправді показують ослаблення, писав Bloomberg. На їхню думку, оцінки спотворені тим, що вони порівнюються з показниками невдалого 2022 року та насправді ослабли порівняно з часом до пандемії COVID-19.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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