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16 січня 2024, 11:10

Продажі нерухомості в Дубаї вартістю понад $25 млн зросли вдвічі за рік

За підсумками минулого року в Дубаї було продано 56 об'єктів елітної нерухомості вартістю понад $25 млн на загальну суму $2,27 млрд, що вдвічі більше порівняно з 2022 роком, коли було укладено 28 таких угод на суму $1,24 млрд, пише Bloomberg. з посиланням на Knight Frank.

За підсумками минулого року в Дубаї було продано 56 об'єктів елітної нерухомості вартістю понад $25 млн на загальну суму $2,27 млрд, що вдвічі більше порівняно з 2022 роком, коли було укладено 28 таких угод на суму $1,24 млрд, пише Bloomberg.
Фото:bloomberg

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Продаж нерухомості

За інформацією агентства, більшість об'єктів нерухомості знаходяться на насипному острові Пальма — там було продано 22 будинки, у тому числі п'ятикімнатна квартира площею понад 2000 кв. м у комплексі Como Residence, який ще не збудовано, «на стовбурі» Пальми за $136,2 млн. Це була найдорожча угода, пише Bloomberg.

Ще 15 об'єктів нерухомості знаходяться на Джумейра Бей — острові, який має форму морського коника.

Bloomberg пише, що купівля нерухомості залишається привабливим способом інвестування для багатих іноземців, у тому числі для росіян, які прагнуть зберегти свої активи, криптомільйонерів, а також багатих громадян Індії, які будують другі будинки.

У січні 2023 року Bloomberg з посиланням на дані Betterhomes писав, що за підсумками 2022 року продаж нерухомості в Дубаї зріс за рік на 80% завдяки росіянам, які стали найбільшими покупцями на місцевому ринку.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
shabash
shabash
16 січня 2024, 11:44
#
Навеяло:

http://youtu.be/ylpNEb31k4U

Сотни лет часы на башне созывали лордов на пир
А теперь Биг-Бен на память нам подарит сувенир
Волны холодной реки
Наши хоронят мечты
+
0
Pablito
Pablito
16 січня 2024, 12:55
#
Я видел как мирно журчащий родник
Мыл желтые кости вельможных владык.
Кто думал, что равных им нет под луной,
Теперь здесь лежат вперемежку с землёй.

Кто в роскоши звонкой раскатывал пир,
Пустыми глазницами смотрит на мир.
И как твой прижизненный сан не высок,
Ты здесь превратишься в сыпучий песок.
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