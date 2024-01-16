Продажі нерухомості в Дубаї вартістю понад $25 млн зросли вдвічі за рік

За підсумками минулого року в Дубаї було продано 56 об'єктів елітної нерухомості вартістю понад $25 млн на загальну суму $2,27 млрд, що вдвічі більше порівняно з 2022 роком, коли було укладено 28 таких угод на суму $1,24 млрд, пише Bloomberg. з посиланням на Knight Frank.

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Продаж нерухомості

За інформацією агентства, більшість об'єктів нерухомості знаходяться на насипному острові Пальма — там було продано 22 будинки, у тому числі п'ятикімнатна квартира площею понад 2000 кв. м у комплексі Como Residence, який ще не збудовано, «на стовбурі» Пальми за $136,2 млн. Це була найдорожча угода, пише Bloomberg.

Ще 15 об'єктів нерухомості знаходяться на Джумейра Бей — острові, який має форму морського коника.

Bloomberg пише, що купівля нерухомості залишається привабливим способом інвестування для багатих іноземців, у тому числі для росіян, які прагнуть зберегти свої активи, криптомільйонерів, а також багатих громадян Індії, які будують другі будинки.

У січні 2023 року Bloomberg з посиланням на дані Betterhomes писав, що за підсумками 2022 року продаж нерухомості в Дубаї зріс за рік на 80% завдяки росіянам, які стали найбільшими покупцями на місцевому ринку.