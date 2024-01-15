Курс валют на вечір 15 січня: долар трохи зріс на міжбанку

До закриття міжбанку курс долара зріс на 3 копійки у купівлі та у продажу. Євро впало на 1 копійку у купівлі та у продажу.

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Валюта Відкриття 15 січня Закриття 15 січня Зміни долар 37,86/37,92 37,89/37,95 3/3 євро 41,48/41,53 41,47/41,52 1/1

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 38,20−38,85 грн. Євро купують за 42,00 грн, а продають за 42,70 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,75−38,84, євро — 42,44−42,60 грн.

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