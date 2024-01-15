До закриття міжбанку курс долара зріс на 3 копійки у купівлі та у продажу. Євро впало на 1 копійку у купівлі та у продажу.
15 січня 2024, 17:33
Курс валют на вечір 15 січня: долар трохи зріс на міжбанку
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Відкриття 15 січня
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Закриття 15 січня
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Зміни
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37,86/37,92
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37,89/37,95
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3/3
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41,48/41,53
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41,47/41,52
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1/1
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 38,20−38,85 грн. Євро купують за 42,00 грн, а продають за 42,70 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,75−38,84, євро — 42,44−42,60 грн.
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Джерело: Мінфін
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