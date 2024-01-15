Експорт російського газу скотився до рівня 1985 року

Експорт російського газу після початку повномасштабного вторгнення скоротився до рекордних обсягів й вже впав до рівня 1985 року. Про це у Telegram повідомив голова фінансового комітету Ради Данило Гетманцев із посиланням на Reuters.

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Скорочення експорту

Як пише народний депутат, якщо з експортом нафти росія за великим рахунком змогла адаптуватись до західних санкцій, наростивши експортні поставки в Китай та Індію, не в останню чергу за рахунок використання флоту «тіньових танкерів», то з експортом природного газу не все так просто.

Його основна частина традиційно експортувалась до Європи газопроводами, і замістити такі поставки, будуючи нові/розширюючи газопроводи до Азії або розвиваючи добуток зрідженого природнього газу (LNG), займає дуже і дуже багато часу, не кажучи вже про інвестиції, доступ до технологій, розбудови флоту танкерів тощо.

Як результат, експорт російського природного газу скорочується. За оцінками Reuters, загальні обсяги постачання на зовнішні ринки за підсумками 2023 року склали 69 млрд. кубометрів блакитного палива.

Попередній 2022 рік з показником 100,9 млрд. кубометрів вже став історичним анти-рекордом за весь час існування сучасної російської федерації (з 1990 року).

Падіння «Газпрому»

Тепер «Газпром» продовжує котитися вже «углиб» колишнього СРСР — газова монополія повернулася на чотири десятиліття назад, пише Гетманцев.

Спроба заморозити Європу, щоб добитись поступок від України, дорого обійшлася «Газпрому» — втратою найбільшого закордонного ринку, який до війни, у 2021 році забезпечував 80% експорту (загальний обсяг — 185 млрд. кубометрів) та дві третини виручки.

Постачання до Європи впало до 28 млрд. кубометрів — рівня другої половини 1970-х років (у 1975 році СРСР поставив до європейських країн 19,3 млрд. кубометрів, а у 1980 році після укладання контракту з Німеччиною цей показник зріс до 54,8 млрд. кубометрів).

Перспективи

А попереду у «Газпрому» — досить сумні перспективи, пише Гетманцев: