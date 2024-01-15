НБУ: Миттєві платежі можуть запрацювати вже до кінця першого кварталу 2025 року

Нацбанк працює над запровадженням в Україні миттєвих платежів, що мають стати основою для майбутньої трансформації платіжної сфери. Очікується, що вони запрацюють до кінця І кварталу 2025 року. Про це повідомляє пресслужба НБУ у Фейсбуці за підсумками зустрічі керівництва Національного банку та компанії Visa.