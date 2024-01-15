Нацбанк працює над запровадженням в Україні миттєвих платежів, що мають стати основою для майбутньої трансформації платіжної сфери. Очікується, що вони запрацюють до кінця І кварталу 2025 року. Про це повідомляє пресслужба НБУ у Фейсбуці за підсумками зустрічі керівництва Національного банку та компанії Visa.
15 січня 2024, 12:53
НБУ: Миттєві платежі можуть запрацювати вже до кінця першого кварталу 2025 року
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Під час зустрічі учасники обмінялися думками щодо подальшого розвитку платіжного ринку України та ініціатив, спрямованих на розширення безготівкових розрахунків.
Наразі Національний банк працює над запровадженням в Україні миттєвих платежів, що мають стати основою для майбутньої трансформації платіжної сфери.
Триває робота над складовими їхнього успішного запровадження, питаннями регулювання миттєвих платежів та технологічною реалізацією.
Нагадаємо
1 квітня 2023 року розпочала роботу система електронних платежів НБУ нового покоління — СЕП-4. Тепер вона функціонує на базі міжнародного стандарту ISO 20022 в режимі 24/7.
Джерело: Мінфін
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