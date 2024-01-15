Акції Baidu впали через новину про використання її чат-бота військовими КНР

Акції китайської технологічної компанії Baidu рухнули на тлі новини про те, що її аналог чат-бота ChatGPT був використаний у військовій сфері. Це викликало побоювання потенційних санкцій проти Baidu із боку США, пише Bloomberg.

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Падіння акцій

На мінімумі папери обвалилися на Гонконзькій фондовій біржі на 12,02%, до 99,95 гонконзького долара ($12,78). Це найбільше внутрішньоденне падіння котирувань більш як за рік.

Раніше в гонконзькій газеті South China Morning Post з'явилося повідомлення, що на чат-боті Ernie від Baidu свою систему штучного інтелекту протестувала дослідницька лабораторія Сил стратегічної підтримки — так називається підрозділ Народно-визвольної армії Китаю (НВАК), який займається питаннями, пов'язаними, в тому числі з кібервійнами.

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Наступного дня Baidu спростувала інформацію про свою афілійованість чи партнерство з цим дослідницьким інститутом. «Ми нічого не знаємо про цей дослідницький проєкт, і якщо наша LLM (велика мовна модель, яка використовується в чат-боті) використовувалася, то це була загальнодоступна онлайн-версія», — йдеться у повідомленні компанії.

Згодом дослідження, на яке посилалася South China Morning Post, було вилучено із мережі. Сама газета змінила свою статтю, прибравши згадку про «фізичний зв'язок» між Ernie та дослідницьким інститутом китайських збройних сил.