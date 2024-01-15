Акції китайської технологічної компанії Baidu рухнули на тлі новини про те, що її аналог чат-бота ChatGPT був використаний у військовій сфері. Це викликало побоювання потенційних санкцій проти Baidu із боку США, пише Bloomberg.
Акції Baidu впали через новину про використання її чат-бота військовими КНР
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Падіння акцій
На мінімумі папери обвалилися на Гонконзькій фондовій біржі на 12,02%, до 99,95 гонконзького долара ($12,78). Це найбільше внутрішньоденне падіння котирувань більш як за рік.
Раніше в гонконзькій газеті South China Morning Post з'явилося повідомлення, що на чат-боті Ernie від Baidu свою систему штучного інтелекту протестувала дослідницька лабораторія Сил стратегічної підтримки — так називається підрозділ Народно-визвольної армії Китаю (НВАК), який займається питаннями, пов'язаними, в тому числі з кібервійнами.
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Наступного дня Baidu спростувала інформацію про свою афілійованість чи партнерство з цим дослідницьким інститутом. «Ми нічого не знаємо про цей дослідницький проєкт, і якщо наша LLM (велика мовна модель, яка використовується в чат-боті) використовувалася, то це була загальнодоступна онлайн-версія», — йдеться у повідомленні компанії.
Згодом дослідження, на яке посилалася South China Morning Post, було вилучено із мережі. Сама газета змінила свою статтю, прибравши згадку про «фізичний зв'язок» між Ernie та дослідницьким інститутом китайських збройних сил.
Незважаючи на спростування з боку Baidu, багато хто на ринку вирішив позбутися її паперів. У Bloomberg Intelligence пояснили, що використання китайськими військовими чат-бота Ernie для свого проєкту у сфері ШІ може викликати напруженість у відносинах із США та винести на порядок денний питання про можливість введення санкцій проти китайських компаній.
«У своїй заяві Baidu спростувала поінформованість щодо цього проєкту. Ми, як і раніше, з обережністю оцінюємо фундаментальні перспективи Baidu і очікуємо, що в 2024 році її основна рекламна діяльність буде під зростаючим тиском, а проеєкти в галузі штучного інтелекту, як і раніше, зазнають збитків», — прокоментував аналітик Bloomberg Intelligence Роберт Ліа.
У гонконзькій компанії UOB Kay Hian Hong Kong вказали, що на ринку побоюються ризиків санкцій проти Baidu. Розпродажу сприяє також загальний песимізм щодо Китаю та його відносин із США.
«Загальні настрої щодо Китаю слабкі, а відносини між США та Китаєм все ще напружені, тому інвестори одразу продають акції незалежно від того, чи правдиві новини», — зазначив виконавчий директор UOB Kay Hian Hong Kong Стівен Люн.
Нагадаємо
Baidu вважається в Китаї одним із лідерів у сфері розробки технологій, пов'язаних з ШІ. У березні 2023 року компанія почала тестувати свій чат-бот Ernie, який вважається аналогом ChatGPT. Влітку Ernie став доступним широкому колу користувачів.
Baidu повідомила, що за кілька місяців після свого запуску у цього чат-бота налічувалося 100 млн користувачів. Компанія стверджує, що можливості Ernie загалом такі самі, як у GPT-4.
Чат-бот від Baidu став потужним драйвером її котирувань — на початку 2023 новини про швидкий запуск Ernie призвели до стрибка акцій на 18%.
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