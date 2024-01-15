Курс валют на 15 січня: долар на готівковому ринку подешевшав на 10 копійок

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Валютний ринок

В обмінниках долар додав 2 копійки у купівлі та втратив 3 копійки у продажу. Курс євро у покупці знизився на 2 копійки, а у продажу на 1 копійку.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 38,20−39,00 грн. Євро купують за 42,00 грн, а продають за 42,75 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,82−38,87, євро — 42,53−42,69 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 37,86−37,92 грн/$. Торги євро проходять на рівні 41,48−41,53 грн/євро.

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