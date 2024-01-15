Минулої доби українські захисники ліквідували ще 980 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 370 980 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
15 січня 2024, 8:24
Втрати ворога за 14 січня: 980 російських окупантів, 14 танків та 4 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 370980 (+980) осіб,
- танків — 6089 (+14) од,
- бойових броньованих машин — 11322 (+20) од,
- артилерійських систем — 8771 (+24) од,
- РСЗВ — 958 (+1) од,
- засоби ППО — 650 (+2) од,
- літаків — 329 (+0) од,
- гелікоптерів - 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 6865 (+4),
- крилаті ракети — 1815 (+1),
- кораблі /катери — 23 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 11698 (+31) од,
- спеціальна техніка — 1356 (+3).
Джерело: Мінфін
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