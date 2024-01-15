Абанк та Mastercard запускають першу в цьому році акцію!

Абанк разом з платіжною системою Mastercard анонсували запуск нової акції «Зігрівайтеся подарунками з Абанком та Mastercard».

Клієнти Абанку мають можливість отримати круті призи:

в перший тиждень акції буде розіграно 15 термосів Stanley;

в другий — 15 мобільних батарей;

в третій — 15 термопотів Panasonic;

в четвертий — 5 зарядних станцій EcoFlow.

Також кожен переможець отримає у подарунок свічку від GRADUS DOBRA.

Кожен клієнт Абанку має можливість отримати подарунки, які точно стануть у пригоді цієї зими, виконавшипрості умови:

1. Додати картку Mastercard в електронний гаманець Google/Apple Pay, якщо картку ще не додано.

2. В акційний тиждень необхідно здійснити 3 та більше покупок від 300 грн.

3. В день розіграшу кожна транзакція клієнта за тиждень візьме участь в розіграші.

Чим більше покупок, тим більше шансів виграти!

Переглянути дати розіграшів та детальні умови акції можна на сайті банку.

Акція розпочинається 15.01.2024 та триватиме до 15.02.2024.

Розіграші призів буде проведено на офіційній сторінці Instagram Абанку за результатами кожного тижня.

Якщо ви ще не є клієнтом чи власником картки від Абанку, оформити її можна за декілька хвилин у мобільному застосунку ABank24.

Про Абанк

Абанк представлений на ринку банківських послуг понад 25 років. Послугами банку користується понад 3,1 млн клієнтів. Банк пропонує широкий спектр сучасних фінансових послуг як фізичним, так і юридичним особам. Основна мета банку — надання сучасного та технологічного сервісу в режимі online за допомогою зручного інтернет-банкінгу АВаnk24. Банк широко представлений у всіх регіонах України, наші відділення готові надати якісний сервіс кожному клієнту. За новинами Абанку слідкуйте на офіційних сторінках Telegram, Facebook, Instagram, Youtube, TikTok.