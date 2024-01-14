Минулої доби українські захисники ліквідували ще 840 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 370 000 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
14 січня 2024, 8:42
Втрати ворога за 13 січня: 840 російських окупантів, 10 танків та 13 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 370000 (+840) осіб,
- танків — 6075 (+10) од,
- бойових броньованих машин — 11302 (+33) од,
- артилерійських систем — 8747 (+19) од,
- РСЗВ — 957 (+0) од,
- засоби ППО — 648 (+2) од,
- літаків — 329 (+0) од,
- гелікоптерів — 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 6861 (+13),
- крилаті ракети — 1814 (+8),
- кораблі /катери — 23 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 11667 (+35) од,
- спеціальна техніка — 1353 (+8)
Джерело: Мінфін
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