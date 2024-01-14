Morgan Stanley виплатить $249 млн через ймовірне розкриття конфіденційної інформації

Американський банк Morgan Stanley виплатить понад $249 млн для врегулювання пред'явлених Комісією з цінних паперів та бірж (SEC) США звинувачень у шахрайстві та за відсутність «інформаційних бар'єрів», йдеться у пресрелізі регулятора.

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У чому звинувачують

Звинувачення стосуються розкриття конфіденційної інформації щодо продажу великих пакетів акцій (так званої блокової торгівлі).

«Продавці (акцій) довірили Morgan Stanley суттєву непублічну інформацію про майбутні операції блокової торгівлі, цілком очікуючи і розраховуючи, що банк збереже її в таємниці», — сказав глава SEC Гері Генслер, слова якого наводяться в пресрелізі.

Проте зазначає Генслер, кредитна організація та колишній глава її відділу синдикування на ринку акцій Паван Пассі використали вказану інформацію для власної вигоди.

SEC також призначила штраф для Пассі у розмірі $250 тис.