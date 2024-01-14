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14 січня 2024, 15:30

Morgan Stanley виплатить $249 млн через ймовірне розкриття конфіденційної інформації

Американський банк Morgan Stanley виплатить понад $249 млн для врегулювання пред'явлених Комісією з цінних паперів та бірж (SEC) США звинувачень у шахрайстві та за відсутність «інформаційних бар'єрів», йдеться у пресрелізі регулятора.

Американський банк Morgan Stanley виплатить понад $249 млн для врегулювання пред'явлених Комісією з цінних паперів та бірж (SEC) США звинувачень у шахрайстві та за відсутність «інформаційних бар'єрів», йдеться у пресрелізі регулятора.► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниУ чому звинувачуютьЗвинувачення стосуються розкриття конфіденційної інформації щодо продажу великих пакетів акцій (так званої блокової торгівлі).
Фото:depositphotos

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

У чому звинувачують

Звинувачення стосуються розкриття конфіденційної інформації щодо продажу великих пакетів акцій (так званої блокової торгівлі).

«Продавці (акцій) довірили Morgan Stanley суттєву непублічну інформацію про майбутні операції блокової торгівлі, цілком очікуючи і розраховуючи, що банк збереже її в таємниці», — сказав глава SEC Гері Генслер, слова якого наводяться в пресрелізі.

Проте зазначає Генслер, кредитна організація та колишній глава її відділу синдикування на ринку акцій Паван Пассі використали вказану інформацію для власної вигоди.

SEC також призначила штраф для Пассі у розмірі $250 тис.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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gucci
gucci
14 січня 2024, 19:25
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У порівнянні із євро-американськими шахраями в білих комірцях наші видаються хлопчиками і за розмахом, і за обсягами. Проте як я розумію, ринок звик до цього і намагатиметься на цьому спекульнути. А от що робити з нашими — це питання: немає бажання звикати до цього
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