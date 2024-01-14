Загальний обсяг військової допомоги, наданої Данією Україні з початку війни, становить близько $3 мільярдів. Про це повідомила заступник міністра економіки Надія Бігун.
14 січня 2024, 13:30
Данія з початку повномасштабної війни надала Україні близько $3 мільярдів допомоги
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«Ми цінуємо зусилля Данії щодо підтримки нашої країни в опорі повномасштабному вторгненню рф. Загальний обсяг військової допомоги, наданої Данією з початку війни, становить близько $3 млрд. Завдяки міжнародній підтримці Україні вдалося зберегти відносну макроекономічну стабільність», — сказала Бігун.
У Мінекономіки наголосили, що Україна зацікавлена у поглибленні бізнес-партнерства з Данією для швидкого відновлення та економічного розвитку.
Джерело: Мінфін
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