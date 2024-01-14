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14 січня 2024, 10:26

У 2023 році «Енергоатом» на 100% виконав зобов'язання за ПСО — на 128 млрд грн

НАЕК «Енергоатом» у 2023 році направила на компенсацію тарифів на електроенергію для населення (ПСО) 127,99 млрд грн. Про це йдеться уповідомленнікомпанії.

НАЕК «Енергоатом» у 2023 році направила на компенсацію тарифів на електроенергію для населення (ПСО) 127,99 млрд грн.
Фото:depositphotos

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«У 2023 році НАЕК цілком і повністю виконала свої зобов'язання в межах ПСО — щодо забезпечення населення доступною електроенергією. Завдяки швидкій та якісній ремонтній кампанії вдалося збільшити виробництво електроенергії на АЕС. Відтак „Енергоатом“ мав можливість здійснювати оплати за ПСО», — сказано в повідомленні компанії.

Як зазначив виконуючий обов’язки голови правління АТ «НАЕК «Енергоатом» Петро Котін, була проведена ремонтна кампанія на кожному з дев'яти енергоблоків, її завершили раніше запланованих термінів і без зниження якості робіт.

«Темпи цієї кампанії дали змогу заробити 4 млрд грн, які, зокрема, були спрямовані на виконання ПСО. Наразі всі енергоблоки перевантажені свіжим ядерним паливом і вже майже пів зими забезпечують теплом і світлом мільйони українців», — підкреслив Котін.

Від початку 2023 року за послугу ПСО «Енергоатом» сплатив ДП «Гарантований покупець» 127,99 млрд грн, тоді як очікувана вартість була на понад 7 млрд грн меншою. Завдяки цьому компанії торік вдалося майже на 4 млрд грн знизити загальну заборгованість зі сплати послуги ПСО.

У компанії нагадали, що «Енергоатом» покриває близько 85% обсягів фінансового навантаження, необхідного для виконання спеціальних обов’язків щодо забезпечення загальносуспільних інтересів.

Дію ПСО в Україні було продовжено до 30 квітня 2024 року. Таке рішення було прийняте, щоб знизити фінансове навантаження на побутових споживачів через складну економічну ситуацію внаслідок повномасштабної військової агресії росії. Отже, ціна на електроенергію для населення й надалі становитиме 2,64 грн за кВт-год.

Джерело: Мінфін
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