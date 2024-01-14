Ціни на золото зросли більш ніж на 2% після ударів по Ємену

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Як зазначає видання, зростання цін на золото відбувається незважаючи на сильнішу інфляцію в США, ніж очікувалося, дані щодо якої були опубліковані в четвер, 11 січня.

Ціни на золото зросли через побоювання ринку щодо ескалації конфлікту на Близькому Сході, пише CNBC.

«Золото дорожчає на тлі триваючого геополітичного конфлікту на Близькому Сході… Незважаючи на сильніший, ніж очікувалося, індекс споживчих цін, вартість золота відновилася, зросла і, ймовірно, зростатиме далі», — цитує CNBC керівника дослідницького відділу компанії Nirmal Bang Commodities Мумбаї Кунала Шаха.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що Сполучені Штати та Великобританія заявили, що завдали ударів з повітря та моря по військових об'єктах хуситів у Ємені у відповідь на напади угруповання на кораблі у Червоному морі.

Хусіти провели масштабну атаку на кораблі дронами та ракетами. Американські військові відбили атаку, проте транспортні компанії, як і раніше, побоюються направляти свої судна через Червоне море з міркувань безпеки.