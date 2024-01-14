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14 січня 2024, 9:42

Ціни на золото зросли більш ніж на 2% після ударів по Ємену

Вартість лютневого контракту на золото на біржі CME зросла на 2,37% — до $2067,15 за тройську унцію за даними на вечір 12 січня. Попереднього разу на цьому рівні золото торгувалося 5 січня 2024 року.

Станом на 18.35 ф'ючерси на золото на біржі CME додавали 1,97% і торгувалися на рівні $2058,95 за унцію.
Фото:depositphotos

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Причина зростання золота

Ціни на золото зросли через побоювання ринку щодо ескалації конфлікту на Близькому Сході, пише CNBC.

Геополітичні ризики спонукали інвесторів використати традиційні інструменти, попит на дорогоцінний метал збільшився.

Як зазначає видання, зростання цін на золото відбувається незважаючи на сильнішу інфляцію в США, ніж очікувалося, дані щодо якої були опубліковані в четвер, 11 січня.

«Золото дорожчає на тлі триваючого геополітичного конфлікту на Близькому Сході… Незважаючи на сильніший, ніж очікувалося, індекс споживчих цін, вартість золота відновилася, зросла і, ймовірно, зростатиме далі», — цитує CNBC керівника дослідницького відділу компанії Nirmal Bang Commodities Мумбаї Кунала Шаха.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що Сполучені Штати та Великобританія заявили, що завдали ударів з повітря та моря по військових об'єктах хуситів у Ємені у відповідь на напади угруповання на кораблі у Червоному морі.

Хусіти провели масштабну атаку на кораблі дронами та ракетами. Американські військові відбили атаку, проте транспортні компанії, як і раніше, побоюються направляти свої судна через Червоне море з міркувань безпеки.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Kharakternyk
Kharakternyk
14 січня 2024, 10:55
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