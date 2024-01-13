В управління Національного агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) передано кошти в еквіваленті 221 млн грн, які будуть розміщені на депозитних рахунках Агентства. Про це повідомила пресслужба відомства.
13 січня 2024, 15:22
В управління АРМА передали арештованої готівки на 221 мільйон гривень
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Що відомо
«За клопотанням слідчого управління Головного управління Нацполіції у Дніпропетровській області 8 січня 2024 року суд передав в управління АРМА грошові кошти, сума яких у гривневому еквіваленті сягає 221 млн», — ідеться в повідомленні.
Зокрема, АРМА було передано 5 714 727 доларів США, 49 555 євро та 653 645 грн.
Наголошується, що ці активи були арештовані та визнані речовим доказом у межах досудового розслідування у справі про незаконне зберігання вогнепальної зброї, боєприпасів та вибухових пристроїв.
Джерело: Мінфін
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