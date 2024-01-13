Минулої доби українські захисники ліквідували ще 700 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 369 160 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
13 січня 2024, 8:00
Втрати ворога за 12 січня: 700 російських окупантів, 5 танків та 12 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 369160 (+700) осіб,
- танків — 6065 (+5) од,
- бойових броньованих машин — 11269 (+15) од,
- артилерійських систем — 8728 (+18) од,
- РСЗВ — 957 (+0) од,
- засоби ППО — 646 (+4) од,
- літаків — 329 (+0) од,
- гелікоптерів — 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 6848 (+12),
- крилаті ракети — 1806 (+0),
- кораблі /катери — 23 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 11632 (+20) од,
- спеціальна техніка — 1345 (+6)
Джерело: Мінфін
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