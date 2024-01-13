На підтримку бізнесу уряд цьогоріч виділить понад 40 мільярдів гривень — Шмигаль

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Підтримка бізнесу

«Очевидно, що для ефективної системи соціальних виплат необхідна ефективна економіка. Тому цьогоріч ми продовжимо стимулювати економіку через програми підтримки бізнесу. Загалом на ці стимули направимо понад 40 млрд грн. Продовжуємо та вдосконалюємо одну з найуспішніших державних програм пільгового кредитування „5−7−9“. Загалом виділяємо на доступні позики для малого та середнього бізнесу 18 млрд грн», — зазначив Шмигаль.

За його словами, понад 11 тисяч українців уже отримали від держави безповоротні гранти, аби започаткувати та розширити свій бізнес. Це програма «єРобота», завдяки якій уже створено понад 35 тисяч нових робочих місць. На наступний рік уряд планує видати ще більше грантів.

«У планах на цей рік — видати близько 15 тисяч грантів. Зокрема ми хочемо допомогти створити понад 1000 нових ветеранських бізнесів. Будемо підтримувати аграріїв, будівельну галузь, створення та розширення переробних підприємств», — повідомив прем'єр.

Крім того, уряд планує виділити 3 мільярди грн на державну підтримку великих інвестиційних проєктів в Україні. Зокрема, вперше в бюджеті заклали кошти на розширення мережі індустріальних парків. Йдеться про 1 млрд гривень, які дозволять дати поштовх розвитку цих промислових майданчиків.

«…Уряд ухвалить рішення про створення ще одного індустріального парку на Закарпатті. Мова про довгострокові інвестиції на суму понад 5 млрд грн та створення близько 2 тисяч нових робочих місць», — зазначив прем'єр.