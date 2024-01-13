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13 січня 2024, 10:06

Скасування святкових днів: У Нацбанку наразі не бачать користі для економіки

Скасування святкових днів після початку повномасштабної війни трохи пригальмувало падіння економіки України у 2022 році, але наразі цей фактор не є важливим для економіки. Про це заявив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук уу інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

Скасування святкових днів після початку повномасштабної війни трохи пригальмувало падіння економіки України у 2022 році, але наразі цей фактор не є важливим для економіки.
Фото: bank.gov.ua

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Що кажуть в НБУ про вплив скасовування всіх святкових днів під час війни на економіку

«Якщо порахувати механістично, то святкові дні, які ми наразі не святкуємо, становлять приблизно 4,5% від кількості робочих днів. Але не можна сказати, що саме на таку суму, на такий рівень збільшується ВВП, тому що, по-перше, певна частина бізнесу працює навіть більше у святкові дні, наприклад, сфера обслуговування», — сказав Ніколайчук.

Ніколайчук підкреслив, що робота у святкові дні стосується передусім державного сектору. Бізнес вільний визначати графік своєї роботи самостійно, і не всі компанії насправді дотримуються встановлених державою правил.

«Крім того, це був той фактор, який зумовив зниження негативного ефекту на ВВП 2022 року. Тож наразі він не є якимось визначальним і важливим», — резюмував Ніколайчук.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
+15
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
13 січня 2024, 10:21
#
Як це так??? Він, що не слідкує за коментарями на «мінфін» ? Не один раз, відомий «єксперт» по укр бвнкам, казав, що країні не потрібні ці, свята.
Оце ржака ©
+
0
Три літри
Три літри
13 січня 2024, 10:36
#
Не знаю наскільки реальний вплив цих свят був на економіку. Якщо брати щось що не повʼязано с забезпеченням участі у війні, наприклад ті ж банки — то відсутність вихідних на свята скопіш за все взагалі ніяк не позначилась економіці.

Зараз це більше суто моральний знак того що тил памʼятає про війну яка йде в країні.
+
+30
hisiheb945
hisiheb945
13 січня 2024, 10:43
#
З точки зору раціоналістичного шукача роботи це, звісно, мінус, бо за кордоном ці святкові дні є, або доплата за роботу в ці дні. З точки зору роботодавця це, звісно ж, плюс.
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