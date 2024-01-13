Скасування святкових днів: У Нацбанку наразі не бачать користі для економіки

Скасування святкових днів після початку повномасштабної війни трохи пригальмувало падіння економіки України у 2022 році, але наразі цей фактор не є важливим для економіки. Про це заявив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук уу інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

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Що кажуть в НБУ про вплив скасовування всіх святкових днів під час війни на економіку

«Якщо порахувати механістично, то святкові дні, які ми наразі не святкуємо, становлять приблизно 4,5% від кількості робочих днів. Але не можна сказати, що саме на таку суму, на такий рівень збільшується ВВП, тому що, по-перше, певна частина бізнесу працює навіть більше у святкові дні, наприклад, сфера обслуговування», — сказав Ніколайчук.

Ніколайчук підкреслив, що робота у святкові дні стосується передусім державного сектору. Бізнес вільний визначати графік своєї роботи самостійно, і не всі компанії насправді дотримуються встановлених державою правил.

«Крім того, це був той фактор, який зумовив зниження негативного ефекту на ВВП 2022 року. Тож наразі він не є якимось визначальним і важливим», — резюмував Ніколайчук.