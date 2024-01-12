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12 січня 2024, 19:20

З росії пішов ще один швейцарський банк

Швейцарський банк Banque Cramer & Cie SA закриває своє представництво і йде з росії. Центробанк країни вже виключив Cramer з реєстру представництв іноземних банків, які мають акредитацію рф, пише російська редакція Forbes.

Швейцарський банк Banque Cramer & Cie SA закриває своє представництво і йде з росії.

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Представництво цього банку з'явилося у росії у 2018 році. Воно обслуговувало як росіян, так і клієнтів із пострадянського простору. У 2020 році банк продовжив акредитацію свого представництва в росії, її термін мав закінчитися в лютому 2024 року.

За 2022 рік кількість представництв іноземних банків у росії зменшилася на чверть. Так, у грудні 2022 року закрив своє представництво в росії німецький KfW IPEX-Bank, а в листопаді того ж року перестали діяти акредитації у німецького Helaba та французького Crédit Industriel et Commercial. Тоді ж останнє представництво закрив і кіпрський Hellenic Bank.

У липні 2023 року інший швейцарський банк, Julius Baer, почав відправляти своїм клієнтам, які постійно проживають у росії, повідомлення про майбутнє закриття рахунків.

Перед цим Julius Baer повідомив клієнтів з росії та білорусі про заморожування їхніх інвестиційних рахунків через вимоги європейського депозитарію Euroclear. Тоді банк надіслав повідомлення, що інвестиційні рахунки клієнтів будуть ізольовані від інших активів.

Джерело: Мінфін
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