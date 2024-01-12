До закриття міжбанку курс долара зріс на 5 копійок у купівлі та впав на 3 копійки у продажу. Євро зросло на 10 копійок у купівлі та впало на 1 копійку у продажу.
12 січня 2024, 17:30
Курс валют на вечір 12 січня: долар та євро зросли на міжбанку у купівлі
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Відкриття 3 січня
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Закриття 3 січня
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Зміни
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37,81/37,95
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37,86/37,92
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5/3
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41,46/41,61
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41,56/41,62
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10/1
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 38,30−38,95 грн. Євро купують за 42,10 грн, а продають за 42,80 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,80−38,90, євро — 42,55−42,70 грн.
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Джерело: Мінфін
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