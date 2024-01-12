Курс валют на вечір 12 січня: долар та євро зросли на міжбанку у купівлі

До закриття міжбанку курс долара зріс на 5 копійок у купівлі та впав на 3 копійки у продажу. Євро зросло на 10 копійок у купівлі та впало на 1 копійку у продажу.

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Валюта Відкриття 3 січня Закриття 3 січня Зміни долар 37,81/37,95 37,86/37,92 5 /3 євро 41,46/41,61 41,56/41,62 10 /1

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 38,30−38,95 грн. Євро купують за 42,10 грн, а продають за 42,80 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,80−38,90, євро — 42,55−42,70 грн.

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