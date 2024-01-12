В НБУ побачили потенціал для здешевлення кредитів

Після зниження у грудні облікової ставки до 15%, кредити в Україні, ймовірно, можуть подешевшати. Про це заявив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

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Ніколайчук пояснив, що в ситуації з кредитами ставки залежать переважно від критерію ризикованості позичальників, водночас у корпоративному секторі ситуація з кредитоспроможністю позичальників покращується, судячи з динаміки непрацюючих кредитів та ефективності держпрограм кредитування.

Заступник голови Нацбанку висловив сподівання, що зниження кредитних ставок відбудеться завдяки зменшенню премії за ризик.

«Національний банк разом із партнерами розробляє стратегію розвитку кредитування, значна частина заходів якої має бути націлена на те, щоб цю премію за ризик у кредитних ставках, особливо для корпоративного сектору, суттєво зменшити. Це наше пріоритетне середньострокове завдання», — додав Ніколайчук.

Водночас він зазначив, що щодо депозитів ситуація дещо інша.

«Ми не очікуємо суттєвого зниження ставок за депозитами, особливо за строковими депозитами в гривні, зважаючи на якраз ті стимули, які ми надаємо банкам за допомогою нашого допоміжного інструменту — тримісячних депозитних сертифікатів», — сказав він.

Говорячи про ймовірність зміни облікової ставки у 2024 році, він зазначив, що жовтневий прогноз, згідно з яким облікова ставка залишатиметься на рівні 15% протягом усього року, є релевантним.

Заступник голови Нацбанку нагадав, що облікова ставка залежатиме від ситуації у фінансовій сфері, рівня інфляції, стану валютного ринку, міжнародних резервів і надходжень міжнародної допомоги.

«Під час дискусії на КМП (у грудні 2023 року) більшість його членів вбачали вищу ймовірність того, що ці фактори наступного року будуть сприятливими для того, щоб дозволити НБУ знизити облікову ставку на 1−2 відсоткові пункти», — заявив Ніколайчук.

Він також запевнив, що в новому прогнозному циклі, який закінчиться оприлюдненням оновленого макроекономічного прогнозу 25 січня, будуть враховані нові припущення, і регулятор презентує нові оцінки, зокрема, щодо облікової ставки.

«Чи залишиться в цьому прогнозі ставка на рівні 15% на весь 2024 рік, чи вона буде іншою, наразі я не можу вам сказати», — додав заступник голови НБУ.