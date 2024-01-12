Курс валют на 12 січня: долар на готівковому ринку подешевшав на 20 копійок

У п'ятницю, 12 січня, на готівковому ринку курс долара знизився на 20 копійок у купівлі та на 10 копійок у продажу. Євро подешевшало на 15 копійок у купівлі та на 5 копійок у продажу.

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Валютний ринок

В обмінниках долар втратив 7 копійок у купівлі та 5 копійок у продажу. Курс євро у покупці знизився на 5 копійок, а у продажу не змінився.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 38,30−39,00 грн. Євро купують за 42,05 грн, а продають за 42,85 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,80−39,00, євро — 42,55−42,80 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 37,81−37,95 грн/$. Торги євро проходять на рівні 41,46−41,61 грн/євро.

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