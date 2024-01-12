Минулої доби українські захисники ліквідували ще 840 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 368 460 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
12 січня 2024, 8:24
Втрати ворога за 11 січня: 840 російських окупантів, 10 танків та 1 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 368460 (+840) осіб,
- танків — 6060 (+10) од,
- бойових броньованих машин — 11254 (+16) од,
- артилерійських систем — 8710 (+11) од,
- РСЗВ — 957 (+0) од,
- засоби ППО — 642 (+1) од,
- літаків — 329 (+0) од,
- гелікоптерів — 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 6836 (+1),
- крилаті ракети — 1806 (+0),
- кораблі/катери — 23 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 11612 (+16) од,
- спеціальна техніка — 1339 (+2).
Джерело: Мінфін
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