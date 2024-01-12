Національний банк України встановив на 12 січня 2024 року офіційний курс гривні на рівні 37,9982 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс гривні на 19 копійок.
12 січня 2024, 8:01
Офіційний курс НБУ: Долар подешевшав на 19 копійок
►Читайте телеграмм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини
Валютний ринок
НБУ на 12 січня встановив офіційний курс євро на рівні 41,74 грн.
«Мінфін Валюта» — безкоштовний мобільний застосунок, в якому доступна вся необхідна інформація — від курсів валют усіх українських банків до розташування пунктів обміну: Google Play або AppStore.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 46 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі