До закриття міжбанку курс долара знизився на 13 копійок у купівлі та на 19 копійок у продажу. Євро впало на 24 копійки у купівлі та на 31 копійку у продажу.
11 січня 2024, 17:34
Курс валют на вечір 11 січня: долар та євро на міжбанку різко пішли вниз
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Відкриття 11 січня
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Закриття 11 січня
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Зміни
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37,94/38,14
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37,81/37,95
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13/19
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41,66/41,87
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41,42/41,56
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24/31
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 38,50−39,10 грн. Євро купують за 42,20 грн, а продають за 42,90 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,87−39,05, євро — 42,60−42,80 грн.
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Джерело: Мінфін
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