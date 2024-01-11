Курс валют на вечір 11 січня: долар та євро на міжбанку різко пішли вниз

До закриття міжбанку курс долара знизився на 13 копійок у купівлі та на 19 копійок у продажу. Євро впало на 24 копійки у купівлі та на 31 копійку у продажу.

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Валюта Відкриття 11 січня Закриття 11 січня Зміни долар 37,94/38,14 37,81/37,95 13/19 євро 41,66/41,87 41,42/41,56 24/31

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 38,50−39,10 грн. Євро купують за 42,20 грн, а продають за 42,90 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,87−39,05, євро — 42,60−42,80 грн.

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