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11 січня 2024, 18:54

Кабмін дозволив призупинити платежі за іпотекою. Кого це стосується

Кабінет Міністрів України дозволив позичальникам призупинити платежі за іпотекою. Однак це можливо, якщо майно зруйноване або пошкоджене внаслідок збройної агресії рф, а також розташоване в зоні активних бойових дій чи на тимчасово окупованій території. Про це повідомляє омбудсман України Дмитро Лубінець.

Кабінет Міністрів України дозволив позичальникам призупинити платежі за іпотекою.
Фото: t.me/dsns_telegram

Уряд вніс відповідні зміни до постанови від 19 квітня 2022 року № 473. Позичальник може призупинити виплату основної суми кредиту, відсотків, комісій та інших платежів за договором про споживчий кредит.

Як отримати дозвіл не сплачувати іпотеку

Для цього позичальник повинен звернутись до банку. Підтвердити такий факт тепер можна актом та/або звітом про технічне обстеження.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Міністерство економіки планує дозволити використовувати ваучер на «єВідновлення» як передоплату іпотеки за програмою доступного іпотечного кредитування «єОселя».

Джерело: Мінфін
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