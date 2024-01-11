Johnson & Johnson вкладе $2 мільярди в придбання Ambrx

Компанія J&J на початку цього тижня повідомила, що згодна купити фірму Ambrx Biopharma, яка займається розробкою лікарських засобів, за $2 мільярди. Завдяки цьому придбанню, як вважають експерти LBLV , американський гігант має намір отримати доступ до нових засобів боротьби з онкологією, які зацікавили інші компанії.

Johnson & Johnson готова виплатити по $28 за кожен цінний папір Ambrx, що приблизно на 105% вище за їхню вартість, зафіксовану за підсумками останніх торгів. Ця фірма займається розробкою інноваційних методів лікування класу ADC. Їх описують як спосіб цілеспрямованої боротьби з раковими клітинами, що майже не зачіпає інші тканини.

Перспективи придбання Ambrx

Купівля дозволить компанії стати більш вагомим гравцем у сфері виробництва ліків. Інтерес до останньої суттєво зріс протягом кількох останніх місяців, тому що в ній сильно збільшилася кількість угод.

Основні ліки фірми, що купується, називаються ARX517. Зараз проходить ранній етап їхнього дослідження на людях, які страждають на рак простати. J&J повідомила, що має намір використати досвід у лікуванні цього захворювання для прискорення розробки нового препарату. Сьогодні серед товарів J&J є препарат Zytiga, призначений для боротьби саме з раком простати.

Наразі Johnson & Johnson концентрується на підвищенні продажів у сферах виробництва медобладнання та фармацевтики, зазначають у lblv.com. Раніше вона виділила у самостійну компанію свій споживчий сегмент. Компанія очікує, що у 2025- у у неї виникнуть складнощі з продажем Stelara у Сполучених Штатах.

Дмитро Золотарьов, фінансовий аналітик LBLV.