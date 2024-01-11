X Ілона Маска припинила підтримку NFT-аватарів для профілів

Соціальна платформа X без розголосу видалила можливість встановлювати NFT як зображення профілю. Про це пише Forklog із посиланням на TechCrunch.

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Опція з'явилася за попереднього керівництва Twitter у січні 2022 року. Компанія дозволила передплатникам преміумсервісу Twitter Blue використовувати випущені на Ethereum невзаємозамінні токени як PFP.

Верифіковані таким чином аватари отримували шестигранну форму замість звичайної круглої.

Клікнувши на зображення, можна було дізнатися інформацію про використаний NFT, включаючи колекцію, адресу контракту, TokenID та програму, за допомогою якої токен випущено.

На момент написання дані NFT у профілі генерального партнера a16z Срірама Крішнана вже не відображаються. Фото має круглу форму.

Платформа видалила всі описи функції зі сторінки підтримки X Premium (нинішня назва Twitter Blue).

«Припинення підтримки NFT-зображень профілю це крок назад для індустрії. Зниження корисності — це завжди втрата. Опція NFT PFP не набула широкого поширення, але була MVP і ніколи не отримувала тієї уваги, на яку заслуговувала: спільноти, підпис повідомлень і функції, засновані на підтвердженні права власності», — прокоментував співзасновник біржі Kraken Джесс Пауелл.

Ілон Маск та Twitter

Практично відразу після інтеграції NFT-аватарів у Twitter Ілон Маск розкритикував опцію. На його думку, компанія марно витрачала інженерні ресурси.

Ще у квітні 2022 року мільярдер став найбільшим акціонером соцмережі, купивши 9,2% цінних паперів компанії за $2,89 млрд. Майже одразу він запропонував придбати її повністю, щоб створити «інклюзивну арену для свободи слова».

У криптоспільноті з ентузіазмом сприйняли його наміри. Наприклад, на підтримку рішення Маска висловилися CEO Coinbase Брайан Армстронг та співзасновник Ethereum Віталік Бутерін.

У жовтні 2022 року мільярдер закрив угоду щодо придбання платформи за $44 млрд.

У липні 2023 року Маск провів ребрендинг, змінивши назву Twitter на X і відмовившись від культового синього птаха.

До покупки соцмережі підприємець назвав логічним інтеграцію до неї цифрових платежів. Однак, незважаючи на чутки та здогади, поки за Маски цього не сталося.

Лише у січні 2023 року стало відомо, що компанія подала заявку на платіжну ліцензію. У грудні Маск підтвердив, що X очікує на схвалення регулятора і планує запуск відповідних сервісів не раніше середини 2024 року.

У підкасті з CEO ARK Invest Кеті Вуд підприємець заявив, що «відкритий для ідеї використання біткоїна на X». При цьому він назвав першу криптовалюту, яка не підходить для платежів і, швидше, схожа на золото.