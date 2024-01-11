НБУ: Грошова маса у 2023 році збільшилася на 575,4 мільярда гривень

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
11 січня 2024, 15:52

НБУ: Грошова маса у 2023 році збільшилася на 575,4 мільярда гривень

Грошова маса в Україні (агрегат M3) у 2023 році збільшилася на 23% або на 575,4 мільярда гривень — до 3,08 трильйона гривень. У тому числі у грудні минулого року грошова маса в Україні зросла одразу на 7,6%, а грошова база — на 5,7%, передає Інтерфакс-Україна із посиланням на дані НБУ.

Грошова маса в Україні (агрегат M3) у 2023 році збільшилася на 23% або на 575,4 мільярда гривень — до 3,08 трильйона гривень.
Фото:depositphotos

►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Депозити

При цьому депозити за минулий рік зросли на 28,6% або на 525,6 млрд грн — до 2,36 трлн грн. Зокрема, гривневі депозити збільшилися на 35,2% або на 424,4 млрд грн — до 1,63 трлн грн, а валютні — на 16,1% або на 101,1 млрд грн (у гривневому еквіваленті) — до 731,3 млрд грн.

НБУ вказує, що грошова база (кошти в обігу) у 2023 році збільшилася на 23,3% або на 184,4 млрд грн — до 976,9 млрд грн.

Кошти поза банками

При цьому грошові кошти в обігу поза банками (M0) за минулий рік збільшилися лише на 7,5% або на 50,2 млрд грн — до 716,3 млрд грн.

Водночас кошти у банках у 2023 році зросли більш ніж удвічі або на 134,2 млрд грн — до 260,7 млрд грн, хоча обсяг готівки в касах навіть трохи знизився — з 49 млрд грн до 48,1 млрд грн.

Обов'язкові резерви

Обов'язкові резерви, половину з яких Нацбанк дозволив формувати за рахунок бенчмарк-ОВДП, зросли в 4,8 раза — до 334,1 млрд грн. Водночас банки за минулий рік також наростили вкладення в депозитні сертифікати на 35,9% або на 164,2 млрд грн — до рекордних 621,7 млрд грн.

Кредити

Обсяг кредитів торік зменшився на 0,8% або 7,7 млрд грн — до 982 млрд грн. При цьому гривневі кредити навіть трохи підросли — на 0,7% або 5 млрд грн — до 729 млрд грн, тоді як валютні знизилися на 4,8%, або 12,7 млрд грн — до 253 млрд грн.

Нагадаємо

Грошова маса в Україні (агрегат M3) у 2022 році збільшилася на 21% або на 435,2 млрд грн — до 2,51 трлн грн.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
+15
Genna Smatko
Genna Smatko
11 січня 2024, 15:55
#
Та вже одною грівнею можна підтиратися як колись купонами.
+
+22
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
11 січня 2024, 16:43
#
Гена, перш, ніж пукнути у воду, почитай, що таке агрегати М0 та М3. Псуєш і без того не високу свою репутацію економіста-диванника
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають APREL1982, IrynaPal, trade7721 и 10 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами