НБУ пропонує розглянути можливість додаткового оподаткування некритичного імпорту

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«На нашу думку, це (повернення обмежень щодо імпорту) слід було б розглянути як один із заходів, щоб як скоригувати зовнішні торгові баланси, так і посилити здатність держави у фіскальній сфері, якщо такі обмеження реалізовувати за рахунок додаткового оподаткування некритичного імпорту», — сказав він в інтерв'ю агентству.



Ніколайчук загалом зазначив, що високий торговий дефіцит в умовах воєнного стану є нормальною ситуацією через руйнування виробничих потужностей, логістичні труднощі та відповідно компенсацію продукції вітчизняних виробників імпортною, а також потреби у закупівлях для сил оборони та відновлення.



Водночас він наголосив, що подібний дефіцит не несе загрози економіці країни, поки є можливість фінансувати його за рахунок міжнародної фіндопомоги, однак у разі відсутності такої або її суттєвого скорочення забезпечення економіки імпортованою продукцією за рахунок міжнародних резервів буде досить обмеженим.



«Відповідно ситуація вирішуватиметься за рахунок певної макроекономічної корекції, за рахунок суттєвого скорочення споживання. Україна і в мирні часи проходила кілька разів через подібну корекцію, і зрозуміло, що в умовах війни ми докладатимемо всіх зусиль, щоб уникнути такого сценарію, оскільки це може суттєво підірвати і нашу обороноздатність, і потенціал економіки», — пояснив він необхідність додаткових заходів за таким сценарієм.



Ніколайчук наголосив, що обмеження внутрішнього споживання шляхом послаблення курсу нацвалюти в умовах військової економіки є контрпродуктивним методом, за допомогою якого у разі негативного сценарію проблему вирішити не вдасться.