НБУ пропонує розглянути можливість додаткового оподаткування некритичного імпорту

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
11 січня 2024, 12:36

НБУ пропонує розглянути можливість додаткового оподаткування некритичного імпорту

В умовах ризику скорочення міжнародної підтримки, за рахунок якої фінансується високий зовнішньоторговельний дефіцит в умовах війни, варто розглянути можливості обмеження некритичного імпорту насамперед за рахунок фіскальних важелів. Таку думку висловив заступник голови Національного банку Сергій Ніколайчук, передає Інтерфакс-Україна.

В умовах ризику скорочення міжнародної підтримки, за рахунок якої фінансується високий зовнішньоторговельний дефіцит в умовах війни, варто розглянути можливості обмеження некритичного імпорту насамперед за рахунок фіскальних важелів.

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

«На нашу думку, це (повернення обмежень щодо імпорту) слід було б розглянути як один із заходів, щоб як скоригувати зовнішні торгові баланси, так і посилити здатність держави у фіскальній сфері, якщо такі обмеження реалізовувати за рахунок додаткового оподаткування некритичного імпорту», — сказав він в інтерв'ю агентству.

Ніколайчук загалом зазначив, що високий торговий дефіцит в умовах воєнного стану є нормальною ситуацією через руйнування виробничих потужностей, логістичні труднощі та відповідно компенсацію продукції вітчизняних виробників імпортною, а також потреби у закупівлях для сил оборони та відновлення.

Водночас він наголосив, що подібний дефіцит не несе загрози економіці країни, поки є можливість фінансувати його за рахунок міжнародної фіндопомоги, однак у разі відсутності такої або її суттєвого скорочення забезпечення економіки імпортованою продукцією за рахунок міжнародних резервів буде досить обмеженим.

«Відповідно ситуація вирішуватиметься за рахунок певної макроекономічної корекції, за рахунок суттєвого скорочення споживання. Україна і в мирні часи проходила кілька разів через подібну корекцію, і зрозуміло, що в умовах війни ми докладатимемо всіх зусиль, щоб уникнути такого сценарію, оскільки це може суттєво підірвати і нашу обороноздатність, і потенціал економіки», — пояснив він необхідність додаткових заходів за таким сценарієм.

Ніколайчук наголосив, що обмеження внутрішнього споживання шляхом послаблення курсу нацвалюти в умовах військової економіки є контрпродуктивним методом, за допомогою якого у разі негативного сценарію проблему вирішити не вдасться.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 19

+
+85
vanga1
vanga1
11 січня 2024, 12:38
#
Треба розглянути оподаткування «безглуздих рішень» НБУ.
+
+84
YevgenMuza
YevgenMuza
11 січня 2024, 12:47
#
Безуглих рішень)
+
+30
Riojas
Riojas
11 січня 2024, 12:53
#
Но согласитесь, что импорт алкоголя на миллиард в воюющей стране это нонсенс. Я не коммунист, не предлагаю запрещать импорт алкоголя, но покупайте его по рыночной цене и курсу.
+
0
Три літри
Три літри
11 січня 2024, 13:24
#
Обома руками за
+
+7
Riojas
Riojas
11 січня 2024, 12:52
#
В общем решение правильное. Не столько налогообложение (пошлины), сколько покупка валюты под некритический импорт по рыночному курсу, а не из ЗВР по льготному. К сожалению, в реальных условиях это коррупционная кормушка, а самый критический импорт (то же топливо) будет идти по максимально нельготным условиям.
+
+44
Lamo
Lamo
11 січня 2024, 12:59
#
Цілком нормальне рішення.
+
+17
Три літри
Три літри
11 січня 2024, 13:23
#
Цілком херове рішення
+
+30
Злий Інвестор
Злий Інвестор
11 січня 2024, 13:14
#
Знаєте, що буде далі? Імпорт піде сірими схемами. Валюту будуть виводити через приватних осіб, крипту. Якщо є попит на Чівас, то знайдуться бажаючи його задовольнити. Питання тільки в тому, хто на цьому заробить.
+
+15
Lamo
Lamo
11 січня 2024, 13:23
#
Яка бурна фантазія…
Імпорт весь час якщо має можливість, то йде сірою схемою.
Людина приходить в магазин — дивиться асортимент — щось вибирає - не буде ЧівасуРігалу, то візьме щось інше.
+
+15
Riojas
Riojas
11 січня 2024, 13:37
#
А кто запрещает Чивас? Покупайте, только не по курсу 38.
+
0
Три літри
Три літри
11 січня 2024, 13:16
#
А ви кажете що у всьому винуватий Гетманцев.
+
+15
Riojas
Riojas
11 січня 2024, 14:17
#
Мне вот интересно, те кто против — как вы предлагаете исправлять ситуацию «экспортеры заводят в страну Х млрд долларов, а импортеры за то же время выводят 2Х млрд и диспропорция только растет»? Какие ваши реальные предложения, кроме как сделать импорт дороже?
+
0
Criptor82
Criptor82
11 січня 2024, 15:27
#
Доречне питання, тільки ставити його потрібно було перед урядом 10 років тому. Зараз за рік чи за два нічого не зробиш. Іноземні інвестиції ми не скоро побачимо, а внутрішніх резервів для програм по заміщенню імпорту у нас не має. Для скорочення дефіциту торгівельного балансу потрібні НПЗ, збільшення видобутку власного газу, виробництво ліків, збільшення виробництва вітчизняних будматеріалів, одягу, сільськогосподарської та спецтехніки. Хоча б це. Зрозуміло що робити чіпи, складну електроніку та легкові автомобілі це не про нас. Літаки які ми ще робили 15 років тому, теж у минулому. Тому те, що запропонував заступник з НБУ це варіант який треба розглянути, але підхід повинен бути адекватний. Віскі можна обкласти додатковими митами, а до прикладу бензин не варто. Після завершення війни, імпорт зменшиться, а експорт поступово зростатиме, але проблем у нас менше не стане.
+
0
Riojas
Riojas
11 січня 2024, 16:20
#
К сожалению сейчас это развивать нереально, а сокращать надо сейчас. Бензин, разумеется, критический импорт.
+
0
Три літри
Три літри
11 січня 2024, 15:55
#
Мені от цікаво, а що ви тут поганого вбачаєте? Саме так працює торгівля у всьому світі і нікому це ще не зашкодило.

Те що пропонує цей малошановний пан і що тупо підтримуєте ви — аж ніяк не виправляє баланс, воно лише обкладає додатковим податком те що імпортується, а ці гроші потім йдуть до бюджету та витрачаються на якісь невідомі цілі (далеко не факт шо вам особисто вони сподобаються). Тож виходить до означеної вами діспропорції додається ще одна — завищені ціни на імпорт.
+
0
Riojas
Riojas
11 січня 2024, 16:19
#
Дорогой импорт будут меньше покупать, следовательно будут меньше импортировать. Те, кто будет покупать, будут в конечном итоге платить своего рода налог на роскошь. Далеко не идеальное решение, но по-моему лучше, чем продолжать как сейчас.
+
+15
Володимир Нєтряпко
Володимир Нєтряпко
11 січня 2024, 14:27
#
У королів контрабанди навіть долоні спітніли!
+
+15
Три літри
Три літри
11 січня 2024, 15:56
#
О так, вони вже відкривають Чівас за здоровля пана Миколайчука
+
0
Володимир Нєтряпко
Володимир Нєтряпко
11 січня 2024, 16:49
#
Головне, що б то був не той Чівас, який бомжі в Могилів Подільському розливають!)))
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає vladsfed и 52 незареєстрованих відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами