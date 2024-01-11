Турецька ліра впала до чергового історичного мінімуму

Курс долара до турецької ліри досяг історичного максимуму, на торгах у четвер, 11 січня, він уперше в історії перевищив позначку 30 лір за долар . Про це свідчать дані торгів на міжнародному ринку Forex, пише Investing.

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відбувається з курсом ліри

У 2023 році турецька ліра впала до долара приблизно на 60%, незважаючи на сім підвищень ставки ЦБ поспіль. Перше підвищення у цьому циклі відбулося у червні, тоді регулятор підняв ставку майже вдвічі — з 8,5% до 15% річних.

До кінця 2023 року ставка досягла нового максимуму за 20 років — Ц Б Туреччини підвищив її до 42,5%.

Грошово-кредитну політику Туреччини посилюють боротьби з високої інфляцією. У грудні 2023 року інфляція у Туреччині зросла до 64,8% у річному обчисленні порівняно з 62% у листопаді.

Центральний банк Туреччини розпочав посилення грошово-кредитної політики після того, як президент Реджеп Тайіп Ердоган призначив головою регулятора Хафізе Гайє Еркан. Раніше Еркан займала керівні посади у банках Goldman Sachs та First Republic.