Курс валют на 11 січня: долар у банках подешевшав на 10 копійок

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Валютний ринок

В обмінниках долар втратив 1 копійку у купівлі та 5 копійок у продажу. Курс євро додав 5 копійок у купівлі та 1 копійку в продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 38,50−39,15 грн. Євро купують за 42,20 грн, а продають за 42,95 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 39,04 −39,15, євро — 42,70−42,86 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 37,94−38,14 грн/$. Торги євро проходять на рівні 41,66−41,87 грн/євро.

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