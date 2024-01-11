У четвер, 11 січня, на готівковому ринку курс долара не змінився у купівлі та втратив 10 копійок у продажу. Євро не змінилося у купівлі та у продажу.
Курс валют на 11 січня: долар у банках подешевшав на 10 копійок
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Валютний ринок
В обмінниках долар втратив 1 копійку у купівлі та 5 копійок у продажу. Курс євро додав 5 копійок у купівлі та 1 копійку в продажу.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 38,50−39,15 грн. Євро купують за 42,20 грн, а продають за 42,95 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 39,04 −39,15, євро — 42,70−42,86 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 37,94−38,14 грн/$. Торги євро проходять на рівні 41,66−41,87 грн/євро.
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