Минулої доби українські захисники ліквідували ще 830 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 367 620 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
11 січня 2024, 8:27
Втрати ворога за 10 січня: 830 російських окупантів, 12 танків та 1 ракета
Втрати ворога
- особового складу — близько 367620 (+830) осіб,
- танків — 6050 (+12) од,
- бойових броньованих машин — 11238 (+22) од,
- артилерійських систем — 8699 (+15) од,
- РСЗВ — 957 (+1) од,
- засоби ППО — 641 (+2) од,
- літаків — 329 (+0) од,
- гелікоптерів — 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6834 (+0),
- крилаті ракети — 1806 (+1),
- кораблі /катери — 23 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 11596 (+21) од,
- спеціальна техніка — 1337 (+1).
Джерело: Мінфін
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