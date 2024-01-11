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11 січня 2024, 10:44

Дохід «Укрпошти» торік зріс до майже 12 млрд грн після падіння у 2022-му

«Укрпошта» закінчила 2023 рік з чистим доходом від реалізації товарів та послуг на 11,9 млрд грн — це на 19% більше, ніж у 2022 році (10 млрд). Про це заявив гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський, повідомляє пресслужба Мінвідновлення.

«Укрпошта» закінчила 2023 рік з чистим доходом від реалізації товарів та послуг на 11,9 млрд грн — це на 19% більше, ніж у 2022 році (10 млрд).

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Зазначається, що у довоєнному 2021 році дохід компанії становив 11,1 млрд грн, у 2022-му — знизився до 10 млрд грн.

При цьому після падіння у перший рік повномасштабної війни «Укрпошта» повернулась до зростання — у 2023 році її дохід зріс до 11,9 млрд грн.

У 2024 році очікується збільшення доходу до 14,1 млрд грн.

«У 2023 році ми переломили негативний тренд 2022 року і вийшли на зростання доходів підприємства», — додав він.

При цьому одним із основних напрямів роботи на 2024 рік гендиректор «Укрпошти» визначив цифровізацію. Компанія планує охопити цифровими послугами 100% українських міст та сіл у, йде завершення розробки відповідного програмного забезпечення.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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sledopitgrom
sledopitgrom
11 січня 2024, 12:31
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Доход это прибыль + расходы ,что можно понять из данных в которых не предоставляется объём расходов ???Например ежемесячная зарплата директора Укрпочты составляет 1 миллион гривен и более.Для того ,чтобы оценить результат работы нужно предоставить не только доходы, но расходы
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