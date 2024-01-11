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11 січня 2024, 8:37

Литва схвалила військову допомогу Україні на 200 млн євро

Литва схвалила пакет довгострокової військової допомоги Україні на 200 млн євро і вже в січні відправить боєприпаси, генератори, системи детонації, а в лютому — бронетранспортери M577. Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа, передає Укрінформ.

Литва схвалила пакет довгострокової військової допомоги Україні на 200 млн євро і вже в січні відправить боєприпаси, генератори, системи детонації, а в лютому — бронетранспортери M577.
Фото:liga.net

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Підтримка України

«Ми продовжуємо підтримувати відважних українців у їхній боротьбі всіма засобами: військовими, економічними, політичними. На Раді національної оборони Литви ми схвалили пакет довгострокової військової допомоги Україні на суму 200 млн євро. У січні ми знову відправимо в Україну боєприпаси, генератори, системи детонації, а в лютому — бронетранспортери M577», — сказав Науседа.

Він відзначив, що Литва буде тренувати українських солдатів і зміцнювати співпрацю в оборонній промисловості. Підписані угоди між українською та литовською оборонною промисловістю Науседа назвав ще одним прикладом тісної військової співпраці двох держав.

Нагадаємо

Міністр фінансів Литви Гінтаре Скайсте та голова Банку розвитку Ради Європи (БРРЄ) Карло Монтічеллі підписали у понеділок у Вільнюсі угоду, згідно з якою Литва спрямовує до Українського фонду солідарності БРРЄ для відновлення цієї країни 1 млн євро.

Джерело: Мінфін
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