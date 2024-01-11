Литва схвалила військову допомогу Україні на 200 млн євро

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Підтримка України

«Ми продовжуємо підтримувати відважних українців у їхній боротьбі всіма засобами: військовими, економічними, політичними. На Раді національної оборони Литви ми схвалили пакет довгострокової військової допомоги Україні на суму 200 млн євро. У січні ми знову відправимо в Україну боєприпаси, генератори, системи детонації, а в лютому — бронетранспортери M577», — сказав Науседа.

Він відзначив, що Литва буде тренувати українських солдатів і зміцнювати співпрацю в оборонній промисловості. Підписані угоди між українською та литовською оборонною промисловістю Науседа назвав ще одним прикладом тісної військової співпраці двох держав.

Нагадаємо

Міністр фінансів Литви Гінтаре Скайсте та голова Банку розвитку Ради Європи (БРРЄ) Карло Монтічеллі підписали у понеділок у Вільнюсі угоду, згідно з якою Литва спрямовує до Українського фонду солідарності БРРЄ для відновлення цієї країни 1 млн євро.