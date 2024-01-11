Витрати на мобільні застосунки у світі у 2023 році сягнули рекордних $170 мільярдів

У 2023 році споживчі витрати на мобільні застосунки зросли на 3% порівняно із 2022 роком, до рекордних $171 млрд в App Store, Google Play та інших магазинах додатків для Android. Про це повідомляє TechCrunch із посиланням на щорічний звіт «State of Mobile» постачальника аналітичних даних data.ai.

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Зазначається, що зростаюча частина цих загальних споживчих витрат припадає на програми, а не на мобільні ігри, частково завдяки успіху TikTok. Проте кількість завантажень застосунків минулого року залишилася на рівні 257 мільярдів, збільшившись лише на 1% порівняно з 2022 роком.

У 2022 році невпинне зростання економіки застосунків зупинилося після ковідного спаду, оскільки споживчі витрати нормалізувалися, а в умовах рецесії економіки все більше людей затягували гаманці.

Підрахунки навіть припускали, що споживчі витрати могли сповільнитися і в магазині застосунків Apple App Store, але точних цифр отримати не вдалося, оскільки частка Apple від транзакцій більше не становить фіксованих 30% у всьому світі. Минулого року ситуація знову почала рухатися в позитивному напрямку.

Споживчі витрати на неігрові застосунки у 2023 році зросли на 11% у порівнянні з 2022 роком і досягли $64 млрд — TikTok став лідером у цьому напрямку.

Торік витрати на цю платформу для створення коротких відеороликів досягнули нового рубежу в понад $10 млрд за весь період існування, ставши першим неігровим додатком, який зробив це. Цього року data.ai прогнозує, що споживча монетизація в соціальних додатках зросте на 150% до $1,3 млрд.

З іншого боку, у 2023 році понад 1 500 застосунків та ігор генерували понад $10 млн щорічно, тоді як 219 перевищили $100 млн, а 13 — $1 млрд. Чотири нові застосунки досягли $1 млрд за рік, зокрема Royal Match, Google One, Max і Gardenscapes.

Роль ШІ

При цьому розвиток генеративного ШІ сприяв зростанню споживчих витрат минулого року. Ринок застосунків genAI розширився в 7 разів, що призвело до появи нових можливостей для споживачів, таких як чат-боти та генератори мистецтва зі ШІ.

З точки зору споживчих витрат, найкращі застосунки включали ChatGPT, Ask AI та Open Chat. Data.ai зазначає, що популярність застосунків зі штучним інтелектом була досить глобальною, крім Китаю, Японії, Саудівської Аравії та Туреччини.

Щоб скористатися споживчим попитом, понад 4 000 застосунків додали слово «чат-бот» до своїх описів, а понад 3 500 додали «gpt». Крім того, у 2023 році було запущено 2 500 застосунків зі словом «чат-бот» в описі — це майже вдвічі більше, ніж за попередні чотири роки разом узяті.

Окрім власне застосунків зі штучним інтелектом, у 2023 році добре себе зарекомендували й інші застосунки, що впроваджують функції штучного інтелекту.

За даними data.ai, кількість завантажень 20 застосунків, які додали такі функції, зросла на 11% порівняно з попереднім роком. У 13 з 20 (65%) також спостерігалося позитивне зростання.