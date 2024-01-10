Курс валют на вечір 10 січня: долар та євро впали на міжбанку у купівлі

До закриття міжбанку курс долара впав на 14 копійок у купівлі та на 1 копійку у продажу. Євро впало на 10 копійок у купівлі та на 3 копійки у продажу.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Валюта Відкриття 10 січня Закриття 10 січня Зміни долар 38,08/38,15 37,94/38,14 14/1 євро 41,61/41,69 41,51/41,72 10/3

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 38,50−38,25 грн. Євро купують за 42,20 грн, а продають за 42,95 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 39,05−39,20, євро — 42,65−42,85 грн.

«Мінфін Валюта» — безкоштовний мобільний застосунок, в якому доступна вся необхідна інформація — від курсів валют усіх українських банків до розташування пунктів обміну: Google Play або AppStore.