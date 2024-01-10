До закриття міжбанку курс долара впав на 14 копійок у купівлі та на 1 копійку у продажу. Євро впало на 10 копійок у купівлі та на 3 копійки у продажу.
10 січня 2024, 17:39
Курс валют на вечір 10 січня: долар та євро впали на міжбанку у купівлі
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
|
Відкриття 10 січня
|
Закриття 10 січня
|
Зміни
|
38,08/38,15
|
37,94/38,14
|
14/1
|
41,61/41,69
|
41,51/41,72
|
10/3
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 38,50−38,25 грн. Євро купують за 42,20 грн, а продають за 42,95 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 39,05−39,20, євро — 42,65−42,85 грн.
«Мінфін Валюта» — безкоштовний мобільний застосунок, в якому доступна вся необхідна інформація — від курсів валют усіх українських банків до розташування пунктів обміну: Google Play або AppStore.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 13 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі - 2