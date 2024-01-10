Ціни на АЗС: вартість автогазу знижується

Із 9 по 10 січня середня роздрібна ціна на автогаз зменшилася на 16 копійок, до 28,82 грн/л. Про це повідомляє еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку «Консалтингової групи «А-95».

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Як змінилися ціни

На автозаправних станціях Neftek і VostokGaz літр цього виду пального здешевшав на 1 грн — до 28,49 грн/л і 27,99 грн/л відповідно.

На станціях U.GO ціна на газ зменшилася на 28 копійок — до 29,03 грн/л. Мережа Shell за добу скинула на цей вид пального 45 копійок — до 28,7 грн/л.

У таких мережах як Amic, «Кворум», Rodnik, «Авіас», «Катрал» та інших автогаз здешевшав на 11−60 копійок.

Читайте: Депутати хочуть підвищити акциз на автогаз у 3 рази: які ціни побачимо на АЗС